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Город

04 сентября, 19:31

Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся 5 сентября

город транспорт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Ряд маршрутов общественного транспорта Москвы изменится в связи с проведением "Московской ночной велогонки" 5 сентября. Автобусы будут ездить по скорректированным маршрутам до конца мероприятия, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В частности, с 17:35 автобусные маршруты № 255 будет протянут от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская". После 18:35 автобусы на этом маршруте не будут заезжать на Лужнецкую набережную в обоих направлениях. С 18:05 не будет действовать маршрут № 216.

С 18:30 в связи с велогонкой произойдут изменения на следующих маршрутах общественного транспорта:

  • "А" – от стадиона "Лужники" через Хамовнический Вал и улицы Большую Пироговскую и Пречистенку к метро "Кропоткинская". Далее к метро "Комсомольская" – своим маршрутом;
  • м7 – от 138-го квартала Выхино до метро "Таганская";
  • м8 – от остановки "Дангауэровка" до метро "Таганская";
  • т79 – от стадиона "Лужники" через Хамовнический Вал и улицу Большую Пироговскую до Садового кольца. Далее – своим маршрутом до Савеловского вокзала без заезда на Лужнецкую и Фрунзенскую набережные;
  • № 64 – без заезда на Лужнецкую набережную в обоих направлениях;
  • № 806 – со стороны метро "Раменки" после Бережковского моста по ТТК на Комсомольский проспект без заезда на Хамовнический Вал;
  • № 809 – без заезда на Лужнецкую набережную в обоих направлениях. Далее – от 4-го микрорайона Сетуни после Бережковского моста по ТТК на Комсомольский проспект без заезда на Хамовнический Вал;
  • С12 – в обоих направлениях без заезда на Лужнецкую и Фрунзенскую набережные.

С 19:00 следующие маршруты общественного транспорта претерпят изменения:

  • м27 – на участках от метро "Стахановская" до метро "Таганская" и от метро "Парк Победы" до станции "Китай-город";
  • № 51 – от 138-го квартала Выхино до метро "Таганская";
  • № 116 – от остановки "Фили" до гостиницы "Украина";
  • № 156 – от Нагатинского Затона до метро "Таганская";
  • С43 – от Сислкатного завода со Шмитовского проезда (по маршруту № 69) через Стрельбищенский переулок, улицу Литвина-Седого, улицу Подвойского, Звенигородское шоссе до улицы Красной Пресни. Далее – своим маршрутом;
  • C43 в обратном направлении – с улицы 1905 года по улице Мантулинской и 1-му Красногвардейскому проезду на 2-й Красногвардейский проезд. Далее – своим маршрутом.

Кроме того, несколько улиц в Москве перекроют и для движения автомобильного транспорта. С полным перечнем дорог, на которых ограничат движение, можно ознакомиться здесь.

Ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал, что сеть велопроката планируют расширить на все городские районы. Он отметил, что власти Москвы будут добавлять по 1 тысяче велосипедов ежегодно.

Несколько улиц временно перекроют в центре Москвы 5 сентября

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