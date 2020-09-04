Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся 5 сентября

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Ряд маршрутов общественного транспорта Москвы изменится в связи с проведением "Московской ночной велогонки" 5 сентября. Автобусы будут ездить по скорректированным маршрутам до конца мероприятия, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
В частности, с 17:35 автобусные маршруты № 255 будет протянут от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская". После 18:35 автобусы на этом маршруте не будут заезжать на Лужнецкую набережную в обоих направлениях. С 18:05 не будет действовать маршрут № 216.
С 18:30 в связи с велогонкой произойдут изменения на следующих маршрутах общественного транспорта:
Ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал, что сеть велопроката планируют расширить на все городские районы. Он отметил, что власти Москвы будут добавлять по 1 тысяче велосипедов ежегодно.
Несколько улиц временно перекроют в центре Москвы 5 сентября
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