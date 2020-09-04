Краснокнижный дремлик широколистный обнаружен в Неженской пойме

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Занесенный в Красную книгу Москвы дремлик широколистный обнаружен на берегу реки Сетуни в Неженской пойме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
На берегу реки специалисты обнаружили четыре экземпляра дремлика широколистного с закрывшимися бутонами, поскольку цветет обычно растение в июле – августе, уточнили в департаменте. По словам специалистов, в природных условиях такие растения встречаются крайне редко.
"Такая находка – большая удача. В Москве дремлик наблюдался в ивняках-ракитниках, в березняках и дубняках, реже – в осинниках, сероольшаниках, тополевниках, кленовниках, липняках, ельниках и сосняках, а также в кустарниковых зарослях, на опушках, по обочинам железных и шоссейных дорог", – добавили в пресс-службе.
В конце июля редкую орхидею обнаружили на территории заказника "Журавлиная родина" в Подмосковье. До этого времени это растение замечали в регионе всего три раза, сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.
Речь идет о надбороднике безлистном, который относится к группе орхидных. В Подмосковье его впервые зафиксировали в конце XIX века. Особенность растения в том, что до начала цветения в июне – июле орхидея ведет подземный образ жизни.
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