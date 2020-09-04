Дорожную магистраль проведут на месте самостроя в Отрадном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самострой, обнаруженный специалистами Госинспекции в районе Отрадное в апреле 2020 года, демонтирован, на его месте пройдет дорожная магистраль. Об этом рассказали Москве 24 в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на вице-мэра Владимира Ефимова.

Незаконная постройка была выявлена в ходе контрольно-инспекционных мероприятий, проводимых Госинспекцией по недвижимости. Общая площадь самостроя составляла 3,1 тысячи квадратных метров. Он располагался по адресу Сигнальный проезд, дом 35.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский рассказал, что разрешения на возведение постройки не выдавалось. Специалистам не удалось выявить собственника объекта, после чего объект был демонтирован.

Сообщается, что он был частично разрушен и не эксплуатировался. Также он находился на участке, который был определен под строительство дорожной магистрали.

"Через этот участок пройдет часть автомагистрали от Ярославского до Дмитровского шоссе в рамках строительства Северо-Восточной хорды, которая свяжет три округа столицы – север, восток и юго-восток", – подчеркнул Ефимов.

Овчинский сообщил, что на месте снесенного самостроя уже организована строительная площадка. По его словам, специалисты приступили к перекладке инженерных сетей и коммуникаций.

Ранее самострой площадью 720 квадратных метров был ликвидирован в Печатниках. Незаконная постройка находилась в заброшенном состоянии, на ее строительство разрешительных документов не приобреталось.