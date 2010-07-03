В Басманном районе отремонтируют дом XIX века

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В Басманном районе Москвы будет проведен капитальный ремонт четырехэтажного жилого дома, построенного более 130 лет назад. Проект уже согласовала Москомэкспертиза, передает портал мэра и правительства Москвы.

Кирпичный дом находится на улице Жуковского, на территории исторических Земляного города и Огородной слободы.

Будет восстановлена кирпичная кладка стен подвала, наружных стен и приямка. Отремонтируют ступени лестниц, заменят ограждения кровли, обустроят выход на крышу и спуск в подвал.

Специалисты очистят от старой краски поверхности стен, обработают частично антигрибковым составом и покрасят заново.

Будет также заменена система наружного водостока, покрашена металлическая пожарная лестница.

Инженерно-технические коммуникации дома частично заменят и проведут восстановительный ремонт. Планировка при этом не изменится.

Ранее сообщалось, что будет отремонтирован жилой дом на Новокузнецкой улице. Дом построен по индивидуальному проекту в 1930 году.

