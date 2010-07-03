Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Домики для водоплавающих птиц установят на Бирюлевских прудах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосводосток".

Собеседник агентства рассказал о завершении капитального ремонта прудов "Верхний Бирюлевский" и "Нижний Бирюлевский". По его словам, главной целью проекта было восстановление экологических и эстетических свойств водоемов. Специалисты во время работ очистили дно прудов и укрепили береговую линию.

По просьбам местных жителей специалистам предстоит создать на водоемах специальные домики и навесы для водоплавающих птиц. Они необходимы для того, что защитить недавно вылупившихся птенцов от пернатых хищников.

Ранее сообщалось, что с начала года в столичных водоемах появилось свыше тысячи птенцов. Наибольшее прибавление отмечено у кряквы – 1018 утят в 198 выводках. В Москве также вновь появились каменная куница и иволга, которых считали исчезнувшими из столицы. Редких представителей фауны включили в Красную книгу города.

