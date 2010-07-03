Бесплатные лекции о здоровье пройдут в столичных поликлиниках в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бесплатные лекции и занятия для профилактики и ранней диагностики заболеваний будут проходить в столичных поликлиниках с 5 по 10 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В городской поликлинике № 220 горожанам расскажут о порядке действий в случае сердечного приступа, о факторах риска и о том, как себя обезопасить. Эту же тему обсудят в городской поликлинике № 9.

В филиале городской клинической больницы имени Демихова "Поликлиническое отделение Капотня" состоится лекция о методиках контроля и снижения веса. В школе здоровья при городской поликлинике № 201 будут говорить о методах профилактики осложнений сахарного диабета и научат самостоятельно измерять уровень сахара в крови. А в зеленоградском центре здоровья можно будет пройти бесплатное обследование, для этого при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

В диагностическом центре № 5 пройдет лекция о профилактике остеопороза. В филиале № 1 детской городской поликлиники № 61 можно будет о методике домашнего закаливания. Педиатр продемонстрирует приемы массажа, способствующего развитию ребенка.

В филиале № 2 детской городской больницы № 148 состоится беседа с подростками на тему "Гиподинамия и стресс", в детской городской поликлинике № 98 – лекция-беседа о профилактике анемии.

К жителям поселения Краснопахорского приедет мобильный медицинский комплекс. Здесь горожане смогут получить консультации стоматолога, кардиолога, уролога и других специалистов из больницы "Кузнечики". Кроме того, будут доступны флюорография, рентген, ультразвуковые исследования, ЭКГ, можно будет измерить внутриглазное давление.

Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь полис ОМС.