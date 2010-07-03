Бесплатные лекции о здоровье пройдут в столичных поликлиниках в августе

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Бесплатные лекции и занятия для профилактики и ранней диагностики заболеваний будут проходить в столичных поликлиниках с 5 по 10 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В городской поликлинике № 220 горожанам расскажут о порядке действий в случае сердечного приступа, о факторах риска и о том, как себя обезопасить. Эту же тему обсудят в городской поликлинике № 9.
В филиале городской клинической больницы имени Демихова "Поликлиническое отделение Капотня" состоится лекция о методиках контроля и снижения веса. В школе здоровья при городской поликлинике № 201 будут говорить о методах профилактики осложнений сахарного диабета и научат самостоятельно измерять уровень сахара в крови. А в зеленоградском центре здоровья можно будет пройти бесплатное обследование, для этого при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.
В диагностическом центре № 5 пройдет лекция о профилактике остеопороза. В филиале № 1 детской городской поликлиники № 61 можно будет о методике домашнего закаливания. Педиатр продемонстрирует приемы массажа, способствующего развитию ребенка.
В филиале № 2 детской городской больницы № 148 состоится беседа с подростками на тему "Гиподинамия и стресс", в детской городской поликлинике № 98 – лекция-беседа о профилактике анемии.
К жителям поселения Краснопахорского приедет мобильный медицинский комплекс. Здесь горожане смогут получить консультации стоматолога, кардиолога, уролога и других специалистов из больницы "Кузнечики". Кроме того, будут доступны флюорография, рентген, ультразвуковые исследования, ЭКГ, можно будет измерить внутриглазное давление.
Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь полис ОМС.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: