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12:53

Бесплатные лекции о здоровье пройдут в столичных поликлиниках в августе

город медицина общество

12:53

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бесплатные лекции и занятия для профилактики и ранней диагностики заболеваний будут проходить в столичных поликлиниках с 5 по 10 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В городской поликлинике № 220 горожанам расскажут о порядке действий в случае сердечного приступа, о факторах риска и о том, как себя обезопасить. Эту же тему обсудят в городской поликлинике № 9.

В филиале городской клинической больницы имени Демихова "Поликлиническое отделение Капотня" состоится лекция о методиках контроля и снижения веса. В школе здоровья при городской поликлинике № 201 будут говорить о методах профилактики осложнений сахарного диабета и научат самостоятельно измерять уровень сахара в крови. А в зеленоградском центре здоровья можно будет пройти бесплатное обследование, для этого при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

В диагностическом центре № 5 пройдет лекция о профилактике остеопороза. В филиале № 1 детской городской поликлиники № 61 можно будет о методике домашнего закаливания. Педиатр продемонстрирует приемы массажа, способствующего развитию ребенка.

В филиале № 2 детской городской больницы № 148 состоится беседа с подростками на тему "Гиподинамия и стресс", в детской городской поликлинике № 98 – лекция-беседа о профилактике анемии.

К жителям поселения Краснопахорского приедет мобильный медицинский комплекс. Здесь горожане смогут получить консультации стоматолога, кардиолога, уролога и других специалистов из больницы "Кузнечики". Кроме того, будут доступны флюорография, рентген, ультразвуковые исследования, ЭКГ, можно будет измерить внутриглазное давление.

Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь полис ОМС.

город медицина общество

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