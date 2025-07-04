Советы ветеранов за полгода получили 13 помещений в столичных районах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Советы ветеранов получили в 8 столичных районах 13 помещений с начала 2025 года. Об этом рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Создание новых рабочих мест для организаций, взаимодействующих с пожилыми людьми, способствует активному участию в общественной и культурной жизни столицы", – отметила глава департамента.

Все помещения общей площадью почти тысяча квадратных метров закреплены за местными управами на праве оперативного управления. В Востряковском проезде располагается самое большое помещение, которое занимает почти 160 квадратных метров. Оно было передано в распоряжение управы района Бирюлево Западное.

Кроме того, управа Косино-Ухтомского получила в свое распоряжение помещение площадью более 135 квадратных метров, расположенное на Святоозерской улице. Совет ветеранов района Текстильщики получил помещение на Люблинской улице, площадь которого составляет почти 132 квадратных метра.

Имущественная поддержка социально ориентированным организациям представляет одну из ключевых задач деятельности Москвы. Для получения необходимой недвижимости представители районных и окружных отделений Московского городского совета ветеранов могут обратиться в местные органы исполнительной власти.

На основе таких обращений префектуры административных округов направляют запрос в департамент городского имущества, в котором просят подобрать подходящие объекты. Эти объекты предоставляются по специальному распоряжению.

Таким образом, у советов ветеранов появляются помещения в густонаселенных районах. Объекты расположены так, чтобы горожанам старшего поколения было удобно до них добираться.

Нежилые помещения обычно находятся на первых этажах многоквартирных домов и имеют отдельный вход, что соответствует требованиям для размещения ветеранских организаций.

Ранее горожане старшего поколения в рамках проекта "Московское долголетие" начали посещать занятия гребно-парусным спортом и рафтингом. Например, участники тренировок по последнему виду спорта узнают о командной технике управления надувным рафтом, гребли и распределении нагрузки на тело.

Кроме того, для них разработали специализированные методики для быстрой реакции. После завершения курса они примут участие в соревнованиях. Занятия проводят опытные тренеры. Каждая тренировка начинается с инструктажа по безопасности и правил действия на воде.