Московские парки подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специальную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили 18 парков Москвы. Праздничные мероприятия пройдут в зонах отдыха 6, 7 и 8 июля. Горожан ждут фестивали, концерты, семейные конкурсы и игры, передает портал мэра и правительства Москвы.

В парке "Зарядье" 8 июля танцоры в нарядах образца XVIII – начала XX века станцуют вальс, мазурку, польку и полонез.

Спектакль мимов увидят гости парка Победы на Поклонной горе 7 июля. Посмотреть шоу можно на детской площадке в 10:00. Для тех, кто интересуется историей, географией и этнографией, прочитают лекцию о семейных традициях в разных странах.

Парк "Сокольники" 6 июля приглашает посетить необычный фестиваль "АРТамаран". Там установят арт-объекты в виде морских снастей, а участники должны будут их разрисовать.

Программу в честь праздника подготовил сад "Эрмитаж". Послушать концерт с участием вокалистов проекта "Голос. Дети" можно будет в 19:30 на Щукинской сцене 7 июля.

В Парке Горького 8 июля пройдут бесплатные экскурсии "14 историй о любви". Они начнутся в 11:00 и 13:00. На прогулках расскажут, как проводили время в парке знаменитые пары. Там, где сейчас находится Нескучный сад, гуляли Александр Пушкин и Наталья Гончарова, Екатерина Вторая и Григорий Орлов, император Николай Первый со своей супругой Александрой Федоровной.

В 15:00 в Парке Горького пройдет квест "Лабиринт любви". Его участникам предстоит разгадать различные загадки, чтобы найти самое романтичное место парка.

7 июля в детском парке имени Прямикова психологи прочитают лекции о воспитании детей и о взаимоотношениях внутри семьи. Специалисты также будут бесплатно консультировать всех желающих.

Одной из основных площадок празднования Дня семьи, любви и верности станет музей-заповедник "Царицыно". Там 7 июля состоится фестиваль "Московская семья", гости которого смогут посмотреть выступления известных артистов. Праздничные мероприятия продлятся с 12:00 до 22:00. На сцену у Большого Царицынского дворца выйдут Дмитрий Маликов и Лариса Долина, группа "Самоцветы", а также оркестр "Фонограф" под руководством Сергея Жилина.

В Лианозовском парке желающие могут пройти викторину на знание русских поговорок о семье и посмотреть выступления фольклорного ансамбля, танцевальных и певческих коллективов.



Как в России отметят День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года. Он совпадает с днем памяти православных святых Петра и Февронии. Муромского князя Давыда Юрьевича (в монашестве — Петра) и его супругу Ефросинью — Февронию, живших приблизительно в XIII веке, почитают за их верность друг другу. В этот день город традиционно украшают открытки с ромашками — символом семейного единства. За последние пять лет к празднику приурочили свадьбы более 3000 пар.

