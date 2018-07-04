Капремонт Музея морского флота в Замоскворечье начнется в 2019 году

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Капитальный ремонт двух корпусов Музея морского флота в Замоскворечье планируют начать в следующем году. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО.

По информации префектуры, работы в двух корпусах музея должны стартовать в начале 2019 года.

Как уточнил музейный сотрудник Сергей Бабаев, историческое здание музея отреставрируют, а другое − перестроят.

"План работ уже есть, но его пока обсуждают, вносят последние изменения, чтобы утвердить окончательно", − рассказал Бабаев. По его словам, подрядную компанию выберут в рамках конкурса.