Количество поездок в московском метро за неделю выросло на 21%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В среду, 3 июня, в московском метро и на МЦК было совершено 2,39 миллиона поездок. Это на 21% больше, чем неделю назад, рассказали сайту Москва 24 в пресс-службе столичной подземки.
Таким образом, пассажиропоток метро и МЦК восстановлен на 28% от довирусной эпохи.
Количество уникальных пассажиров общественного и личного транспорта 3 июня составило 5,29 миллиона человек. Транспортом воспользовались 48% пассажиров по сравнению с данными от середины марта.
3 июня 98,3% пассажиров успешно спустились в метро и на МЦК. Они имели цифровые пропуска и привязанные к ним "Тройки" и социальные карты.
Пассажирам без пропусков чаще отказывали в проходе на станциях вблизи ж/д вокзалов "Комсомольская" и "Курская", а также на некоторых окраинных станциях, например "Битцевский парк". На этих станциях с отказами сталкивались 6–10% пассажиров.
2 июня пассажиры метро и МЦК совершили 2,36 миллиона поездок. Это на 20% больше, чем неделю назад. Успешно прошли через турникеты 98,2% пассажиров.
Представители Дептранса отмечают, что наибольший приток пассажиров наблюдается на станциях, которые находятся возле офисных зданий, автостанций, строек и объектов здравоохранения.
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