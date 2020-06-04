Количество поездок в московском метро за неделю выросло на 21%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В среду, 3 июня, в московском метро и на МЦК было совершено 2,39 миллиона поездок. Это на 21% больше, чем неделю назад, рассказали сайту Москва 24 в пресс-службе столичной подземки.

Таким образом, пассажиропоток метро и МЦК восстановлен на 28% от довирусной эпохи.

Количество уникальных пассажиров общественного и личного транспорта 3 июня составило 5,29 миллиона человек. Транспортом воспользовались 48% пассажиров по сравнению с данными от середины марта.

3 июня 98,3% пассажиров успешно спустились в метро и на МЦК. Они имели цифровые пропуска и привязанные к ним "Тройки" и социальные карты.

Пассажирам без пропусков чаще отказывали в проходе на станциях вблизи ж/д вокзалов "Комсомольская" и "Курская", а также на некоторых окраинных станциях, например "Битцевский парк". На этих станциях с отказами сталкивались 6–10% пассажиров.

2 июня пассажиры метро и МЦК совершили 2,36 миллиона поездок. Это на 20% больше, чем неделю назад. Успешно прошли через турникеты 98,2% пассажиров.

Представители Дептранса отмечают, что наибольший приток пассажиров наблюдается на станциях, которые находятся возле офисных зданий, автостанций, строек и объектов здравоохранения.