Спасатели предупредили о грозе и порывистом ветре в Москве

19:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
До утра вторника, 5 мая, в столице ожидаются гроза c дождем и усилением ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
По прогнозам Росгидромета, в период с 18:30 4 мая до 9:00 5 мая местами в Москве ожидается гроза с дождем. При грозе возможно усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду.
Спасатели обратились к жителям столицы и области с просьбой соблюдать осторожность при управлении транспортным средством, в частности, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Из-за сильного ветра также следует избегать деревьев и шатких конструкций.
В Центре организации дорожного движения попросили водителей учитывать, что грозовая погода установится после окончания рабочего дня.
"С 18:30 и до утра вторника ждем грозу с порывами ветра 12–17 метров в секунду. Будьте осторожны на дороге, если возвращаетесь с работы. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под рекламой и деревьями", – предупредили специалисты.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что теплая погода в Москве продержится до 6 мая. После этого в город придет очередное похолодание.
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