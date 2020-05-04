Спасатели предупредили о грозе и порывистом ветре в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До утра вторника, 5 мая, в столице ожидаются гроза c дождем и усилением ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По прогнозам Росгидромета, в период с 18:30 4 мая до 9:00 5 мая местами в Москве ожидается гроза с дождем. При грозе возможно усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду.

Спасатели обратились к жителям столицы и области с просьбой соблюдать осторожность при управлении транспортным средством, в частности, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Из-за сильного ветра также следует избегать деревьев и шатких конструкций.

В Центре организации дорожного движения попросили водителей учитывать, что грозовая погода установится после окончания рабочего дня.

"С 18:30 и до утра вторника ждем грозу с порывами ветра 12–17 метров в секунду. Будьте осторожны на дороге, если возвращаетесь с работы. Не паркуйтесь и не укрывайтесь под рекламой и деревьями", – предупредили специалисты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что теплая погода в Москве продержится до 6 мая. После этого в город придет очередное похолодание.