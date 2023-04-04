14:07События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную градостроительной политике в столице
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
5 апреля в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция, посвященная строительству жилых домов в столице.
Как реализуются государственные программы "Градостроительная политика" и "Жилище", расскажет руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Смотрите прямую трансляцию 5 апреля в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!