Фото: портал мэра и правительства Москвы

Императорская корона стала частью экспозиции музея истории МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Глава городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что ранее корона украшала фронтон старого здания вуза. Ее нашли в ходе работ по реставрации, которые проходили в 2000-х годах. Корона была в полу центрального актового зала старого здания МГУ на улице Моховая, доме № 11, строении 1.

"Известно, что корона украшала фронтон здания, но в советское время была заменена на орден Ленина, который можно увидеть и сегодня. Видимо, ее решили таким образом сохранить для потомков, убрав под пол в одном из помещений", – добавил он.

Емельянов рассказал, что иногда корону могли использовать в качестве учебного пособия, а затем ее передали музею. Посетители уже могли видеть ее на выставке "Находки в реставрации".

Были и другие находки, которые представляли историческую ценность. В ходе тех же работ по реставрации университета был найден мраморный портал, украшенный альфрейной живописью и колоннами.

В декабре прошлого года в Московском архитектурном институте прошла выставка "Находки в реставрации". Жители Москвы смогли ознакомиться с элементами лепного декора и художественного оформления, предметами быта, а также снимками и архивными документами. Экспозицию посвятили завершению Года культурного наследия народов России.

На выставке были представлены около 70 предметов. Например, гости мероприятия смогли увидеть находки из исторических павильонов ВДНХ, образцы исторических строительных материалов Дома Наркомфина, дверные полотна с витражом дома Абрикосовых, колокольный язычок из храма Апостолов Петра и Павла и многое другое.



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