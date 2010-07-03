Более 3 тысяч цветников и вазонов украсят Хамовники этой весной

Более трех тысяч цветников и вазонов приведут в порядок в Хамовниках этой весной, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.
По данным префектуры, работы охватят 1 тысячу 590 цветников и более 1,7 тысячи вазонов. Их проведут сотрудники местной управы и ГБУ "Жилищник", уточнили в пресс-службе Агентству "Москва".
"Специалисты промоют малые архитектурные формы, покрасят их. Еще они высадят в клумбах новые растения", − рассказали представители префектуры округа.
Помимо этого, специалисты очистят газоны от мусора и старой листвы, выполнят санитарную обрезку деревьев, а также отремонтируют и покрасят ограждения клумб.
Ранее сообщалось, что в столице стартовали весенние работы по уходу за высаженными деревьями. В порядок привели около 100 лип на Тверской улице, 140 лип и яблонь на 1-й Тверской-Ямской улице и площади Тверская Застава. Сейчас работы ведутся на Садовом кольце, где растут почти три тысячи лип, рябин и кленов.
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