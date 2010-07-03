До конца лета в центре Москвы появятся новые пешеходные переходы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Юлия Иванко
На наиболее оживленных улицах Москвы появятся дополнительные зебры. Обращения жителей столицы принимаются на портале мэра и правительства Москвы, на едином транспортном портале и в группах ЦОДД в соцсетях.
До конца августа в центре Москвы появится еще 13 пешеходных переходов. Их обустроят в районах Басманный, Замоскворечье, Тверской, Хамовники, Мещанский и Дорогомилово. Всего в столице в этом году появится более 100 новых зебр.
"По просьбам горожан мы организовываем дополнительные пешеходные переходы на наиболее оживленных улицах. Жители могут предложить свои идеи по организации дорожного движения в своем районе координаторам ЦОДД. Встречи с координаторами проходят раз в месяц, уточнить расписание и адреса можно на сайте", – сообщила пресс-служба ЦОДД.
При выборе мест для переходов учитываются параметры проезжей части, тротуаров, расположение остановок общественного транспорта и уже существующих зебр. Все переходы появятся до конца августа. Некоторые из них будут располагаться на улицах Остоженка, Ильинка, Чаплыгина, Брянской и других. Полный список адресов опубликован на портале мэра.
В 2018 году в столице появилось более 200 новых зебр. Их сделали на улицах Керченской, Удальцова, Бачуринской, Тестовской, Селигерской, Оренбургской, Крылатские Холмы, на Мичуринском проспекте, дублерах Рублевского и Боровского шоссе, Нагатинской набережной и бульваре Яна Райниса.
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