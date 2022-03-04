Гастрономический гид Michelin заявил о заморозке проектов в России

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Гастрономический гид Michelin заморозит все свои проекты в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает газета Figaro, ссылаясь на коммюнике гида.

"В этом контексте мы решили не продвигать московское направление. В связи с этим в этом году не будет нового отбора (ресторанов) в Москве, проекты по развитию гида Michelin в России на данный момент заморожены", – заявили представители гида.

Помимо этого, в социальных сетях Michelin, а также на сайте и в приложении приостановят публикации, связанные с ресторанами московской подборки.

Гид подчеркнул, что данное решение не ставит под сомнение талант шеф-поваров и команд 69 ресторанов Москвы, которые были отмечены Michelin в минувшем году.

Ранее сообщалось, что компания Panasonic прекратила торговые операции с Россией. Также бизнес приостановил германский концерн Siemens.