Родители московских школьников смогут узнать вес полученных детьми оценок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Виджет "Ребенок в школе" обновился в личном кабинете на mos.ru. Теперь родители могут ознакомиться с коэффициентом (весом) оценок своего ребенка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вес оценок зависит от сложности выполненной ребенком задачи и учитывается при расчете среднего балла учащегося. Информация о коэффициентах позволят иметь более полную картину об успеваемости школьника.

Коэффициент автоматически выставляется в электронном дневнике за работу, за которую ребенок получил оценку. Это может быть домашнее задание, контрольная или лабораторная работа, доклад и другое.

Чем более значима работа, тем выше вес оценки. К примеру, вес выполненного домашнего задания составляет 1, а итоговой контрольной – 5. При расчете среднего балла оценка весом 1 будет учтена только один раз, а оценка весом 5 – пять раз.

Также с помощью обновленного виджета родители будут знать не только то, когда ученик пришел и вышел из школы, но и о присутствии ребенка на конкретном уроке.

В блоке "Задания" родители могут посмотреть, какие задания на дом получил ребенок, и скачать их прямо из личного кабинета. Виджет стал визуально понятнее, в нем изменились иконки и отображение символов.

Настроить виджет "Ребенок в школе" можно через учетную запись в электронном дневнике. Для этого надо воспользоваться услугой "Электронный дневник школьника", а в личном кабинете указать телефон, электронную почту и СНИЛС.

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении проекта "Московская электронная школа" – "Дневник МЭШ" – родители школьников смогут получать push-уведомления об оценках ребенка и о домашнем задании на следующий день.