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16:58

На территории ЗИЛ проложат дороги для городских служб

город строительство

16:58

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

На территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ планируется построить сеть дорог для обслуживания пожарного депо и здания ОВД. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Итоги конкурса подведут 28 марта. Здесь будет установлена улично-дорожная сеть длиной 1,5 километра, остановки общественного транспорта, светофоры. Подрядчик обустроит разворотную площадку размером 15x15 метров и создаст наземные переходы. Также здесь будут тактильно-визуальные указатели.

"Предусмотрено строительство более 35 километров дорог, один путепровод, два моста, шесть подземных пешеходных переходов, пешеходный переход с траволаторами через проспект Андропова", – сказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Ранее стало известно, что на территории ЗИЛ установят скульптуру высотой с пятиэтажный дом. Это будут пересекающиеся объемные геометрические фигуры.

город строительство

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