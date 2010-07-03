В МЧС рассказали об обеспечении безопасности на Масленице в Москве

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Более 200 специалистов московского главного управления МЧС и добровольных пожарных обеспечивают безопасность в столице во время масленичных гуляний. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что праздничные мероприятия проводятся на 143 объектах столицы. Собеседник агентства подчеркнул, что к реагированию на возможные происшествия готовы свыше 1,5 тысячи пожарных. В распоряжении у спасателей есть более 400 единиц специализированной техники.

Фестиваль "Московская Масленица" стартовал 1 марта. Праздничные гуляния продлятся до 10 марта. Праздничные гуляния проходят на 23 городских площадках. Гостей и жителей столицы ждут более 200 спектаклей и около 150 концертов.

Вместе с тем основное внимание в этом году будет уделено традиционному масленичному блюду – блинам. В столице пройдет более 200 фуд-шоу. Посетителям фестиваля предложат попробовать 60 видов блинов со 150 начинками и топингами.

