На пересечении Симферопольского шоссе и улицы Маяковского появится эстакада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В районе пересечения улицы Маяковского с Симферопольским шоссе в Щербинке построят эстакаду. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
Эстакада появится в рамках строительства новой дороги Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево, пояснили в Москомархитектуре. Длина дороги составит 11 километров, а общая длина эстакады – более 300 метров, отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
"Эстакада пройдет над другой проектируемой дорогой, которая станет продолжением улицы Маяковского в сторону деревни Яковлево. Это позволит сохранить движение без снижения скорости и поможет избежать пробок. Как ранее говорил Сергей Собянин, развитие транспортной инфраструктуры в ТиНАО будет продолжаться", – сказал он Агентству "Москва".
По всей длине ширина проезжей части составит две полосы в каждую сторону, трассу оборудуют карманами для остановок общественного транспорта, шумозащитными экранами и светофорами. Проектировщиком является институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных сооружений "Мосинжпроект".
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