Бульвар и ландшафтный парк появится рядом со станцией "Стахановская"

Рядом с будущей станцией метро "Стахановская" Некрасовской линии метро создадут бульвар протяженностью более 800 метров со спортивными площадками и декоративными холмами. Бульвар будет готов к 2023 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "ВекторСтройФинанс", которая ведет строительство жилого комплекса "Кварталы 21/19" и выступает инвестором проекта благоустройства.
Сейчас уже завершен первый участок бульвара вдоль первой и второй очередей строительства ЖК "Кварталы 21/19". Участок вдоль третьей очереди строительства закончат в 2020 году. Максимальный срок, когда бульвар будет полностью готов и передан на баланс города – 2023 год.
На возведение этого объекта отводится 250 миллиона рублей, на благоустройство первого участка – более 100 миллионов.
Длина бульвара составит 860 метров. Под создание рекреационной зоны выделена территория площадью 3 гектара. Здесь будет прогулочная зона, места для отдыха, детсвие и спортивные площадки, ландшафтный парк, цепь холмов, декоративные яблони, каштаны, черемухи, красные клены, березы и другие деревья.
В конце февраля строители приступили к прокладке последнего тоннеля на Некрасовской линии метро (от станции "Стахановская" до станции "Нижегородская"). На "Нижегородской" уже почти завершили сооружение основных конструкций.
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