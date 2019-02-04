В парке "Москворецкий" демонтировали незаконное кафе

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

На территории природно-исторического парка "Москворецкий" выявлено незаконное кафе, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Нестационарный торговый объект находился на улице Маршала Катукова, владение 33 на площади более тысячи квадратных метров. Кафе демонтировали.

Ранее конструкции НТО размещались на территории парка на основании договора на право размещения на особо охраняемой природной территории Москвы.

После истечения срока действия документов арендатор так и не освободил землю. В связи с этим организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Сейчас нарушение устранено, конструкции разобраны, участок освобожден от самостроя.