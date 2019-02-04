Первый этап реконструкции Внуковского шоссе закончится в этом году

Реконструкция Внуковского шоссе продолжается в ТиНАО: многополосная автодорога пройдет от Минского до Боровского шоссе. Через пути Киевского направления МЖД построят путепровод.
Первый участок трассы длиной около 2,5 километра будет готов осенью. Общая протяженность магистрали составит 8,5 километра. Всю дорогу сдать в эксплуатацию собираются летом 2020 года.
"Новая трасса напрямую соединит несколько пригородных железнодорожных станций и ряд населенных пунктов с Солнцевской линией метрополитена", – сказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, передает портал мэра и правительства Москвы.
Также сообщается, что через железнодорожные пути возведут путепровод протяженностью в километр, сделают тротуар шириной 2,25 метра, построят два подземных перехода, установят 10 светофоров, энергоэффективные уличные фонари и шумозащитные экраны. После строительства будет благоустроена территория вокруг автомагистрали. Здесь посадят 524 дерева, около 6500 кустарников и разобьют более 20 тысяч квадратных метров газона.
В ближайшие три года в ТиНАО планируют построить более 200 километров дорог.
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