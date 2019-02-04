В Москве появится первый "турбоперекресток". Заработает он на пересечении улицы Красного Маяка с Чертановской. На таком перекрестке автомобилистам при проезде прямо и съезде направо не придется перестраиваться. Новая схема кругового движения позволит снизить количество опасных пересечений потоков машин, повысить скорость движения автомобилей, на 20–30 процентов увеличить пропускную способность перекрестка.