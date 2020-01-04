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Культура

10:52

Портал "Узнай Москву" составил список самых новогодних архитектурных памятников

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Узнай Москву" опубликовал список памятников архитектуры, связанных с празднованием Нового года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В него вошли дача Лямина в Сокольниках, завод шампанских вин "Кристалл", Немецкий рынок, дом-музей Маяковского, Российский экономический университет имени Плеханова, Шуховская башня, смотровая площадка МГУ имени Ломоносова и ресторан "Яръ". На портале можно найти подробное описание этих объектов.

"Чтобы поддержать праздничное настроение, мы отобрали восемь памятников, история которых связана с Новым годом. Думаю, что часть фактов из нашей подборки знакома москвичам, но уверен, что получится найти для себя и что-то новое", – заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он выразил уверенность, что каждый сможет выбрать заинтересовавший его объект культурного наследия и добавить в свою новогоднюю прогулку.

Ранее сообщалось, что новогодний маршрут для пеших прогулок стал доступен на портале "Узнай Москву". Маршрут начинается на Манежной площади, а завершается на катке сада "Эрмитаж".

Участники увидят Большой театр, ЦУМ и Дом союзов, посмотрят на дореволюционные Сандуновские бани, а также ресторан "Эрмитаж", где в конце XIX века впервые приготовили салат оливье.

Полную карту маршрута можно посмотреть на портале "Узнай Москву" в разделе "Маршруты".

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