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18:45

Реконструкция спортзала "Дружба" завершится в конце 2019 года

город строительство спорт

18:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реконструкция универсального спортивного зала "Дружба" на территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве завершится в октябре-декабре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего объектом Евгения Кривцова.

"Реконструкция завершится в четвертом квартале 2019 года", – сказал он.

Спортзал "Дружба" весной 2020 года примет у себя чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который будет отборочным турниром к Олимпийским играм в Токио.

Этот спортивный зал был построен в 1979 году к Олимпиаде в Москве. Его закрыли на реконструкцию в марте 2017 года.

В ходе реконструкции спортзала планируется обновить фасады, заменить остекление на энергоэффективные витражи, поменять спортивное покрытие и освещение. Также в "Дружбе" заменят инженерные коммуникации, системы безопасности, вентиляции и кондиционирования. Ранее Сергей Собянин сообщил, что капитальный ремонт в "Дружбе" идет полным ходом.

В "Лужниках" идет ремонт спортивного зала "Дружба"

город строительство спорт

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