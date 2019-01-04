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13:32

Несколько федеральных ведомств переедут в "Москва-Сити"

город власть

13:32

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Фото: depositphotos/maxim4e4ek

Правительство РФ согласовало переезд нескольких федеральных ведомств в здание правительственного комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщается на сайте кабинета министров России.

Отмечается, что Министерства промышленности и торговли, Министерства связи и массовых коммуникаций, а также Министерства экономического развития переедут в помещения по адресу Пресненская набережная, дом 10, строение 2 на территории делового центра "Москва-Сити".

Там же разместятся Росаккредитация, Росстандарт, Ростуризм и Росимущество, а также Центральное межрегиональное территориальное управление Росстандарта, федеральное автономное учреждение "Национальный институт аккредитации" и федеральное казенное учреждение "Центр поддержки", подведомственное Минэкономразвития.

город власть

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