Консультации по земельным и имущественным вопросам начнут проводить в Москве

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Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы начнет проводить консультации для жителей города по земельным и имущественным вопросам.

Поддержка будет осуществляться на постоянной основе с 14 января 2019 года в службе "Одного окна" ДГИ по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1, передает Агентство "Москва".

За консультацией смогут обратиться как физические лица, так и представители некоммерческих организаций, а также субъекты малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба департамента.

В частности, ДГИ оказывает услуги по получению согласия на перепланировку, внесению изменений в договор аренды, предоставлению земельного участка в собственность, а также получению права выкупа и снятию запрета на строительство.

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