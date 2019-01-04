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04:48

Консультации по земельным и имущественным вопросам начнут проводить в Москве

город недвижимость

04:48

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонова

Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы начнет проводить консультации для жителей города по земельным и имущественным вопросам.

Поддержка будет осуществляться на постоянной основе с 14 января 2019 года в службе "Одного окна" ДГИ по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1, передает Агентство "Москва".

За консультацией смогут обратиться как физические лица, так и представители некоммерческих организаций, а также субъекты малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба департамента.

В частности, ДГИ оказывает услуги по получению согласия на перепланировку, внесению изменений в договор аренды, предоставлению земельного участка в собственность, а также получению права выкупа и снятию запрета на строительство.

29 декабря правительство РФ упростило порядок признания садовых домов жилыми и прописку на дачах.

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