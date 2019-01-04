Рост налоговых платежей в бюджет Москвы показали IT-компании

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Работающие в сфере информационных технологий и связи компании показали рост налоговых платежей в бюджет столицы в 2018 году, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента финансов, поступления составили более 42 миллионов рублей, что на 6 миллионов больше 2017 года.

При этом платежи торговых организаций превысили 152 миллиона рублей, обойдя прошлогодний результат на 9 миллионов.

В то же время поступления от энергетических предприятий оказались на миллион выше, чем в минувшем году, – 19 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что более 2,2 миллиона пользователей посетили инвестиционный портал Москвы в 2018 году.