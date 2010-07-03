Автомобилистов предупредили о непростом движении в городе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центр организации дорожного движения предупредил автомобилистов о заторах и мелких авариях на дорогах столицы из-за гололеда.

В ЦОДД уточнили, что основные затруднения наблюдаются в центре и на кольцах. Водителям рекомендовали подождать с поездками на личном транспорте до 21:00.

Движение на Ярославском, Дмитровском, Варшавском, Каширском и Звенигородском шоссе "рабочее" уточнили в ЦОДД.

Движение в городе непростое: гололёд не оставил водителям шансов на быструю дорогу домой. Сейчас уровень загрузки дорог оценивается в 7-8 баллов. ОЧЕНЬ много мелких аварий. Основные затруднения в центре и на кольцах. С поездками на авто лучше подождать до 21 часа. — ЦОДД (@gucodd) December 3, 2019



По прогнозам, утром в среду вновь пойдет снег. Может выпасть около двух сантиметров. Из-за снега на тротуарах и дорогах будет довольно скользко, но гололедицы не ожидается.

В вечерние часы во вторник температура воздуха составит -3... -5 градусов. Днем в среду температура будет постепенно повышаться и в вечерние часы составит 0... +2 градуса.