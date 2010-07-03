Выставка "Самая красивая страна" открылась в метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В московском метро открылась выставка "Самая красивая страна". Она расположена на станции "Выставочная" в галерее "Метро". Об этом сообщила пресс-служба подземки.

В экспозиции представлены 38 работ финалистов и победителей в номинациях конкурса "Самая красивая страна". На фотографиях изображены пейзажи и животные Сахалина, Якутии, Алтая и Байкала, а также горы Кавказа. Экспозиция подготовлена Московским метрополитеном и Русским географическим обществом.

"Это уже пятая экспозиция работ финалистов и победителей конкурса "Самая красивая страна", которую мы совместно с Русским географическим обществом проводим на площадке метрополитена", – рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Выставка бесплатная, увидеть работы можно с 06:00 до 01:00. Экспозиция работает до 15 декабря включительно.

В конкурсе "Самая красивая страна" приняли участие 6,5 тысячи фотографов из разных стран мира. Участники прислали почти 42 тысячи снимков. В этом году конкурс пополнился двумя новыми номинациями – "Фотопроект" и "Живой архив".

