Московский зоопарк подготовил новогодние спектакли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Посетителям Московского зоопарка покажут семейные новогодние спектакли. Представления организуют в рамках развлекательно-просветительного проекта "Зоо-Елки", сообщает РИА Новости.

Спектакли будут проходить с 25 декабря по 7 января в арт-пространстве Зоодепо. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой героями представления станут разные животные.

Средства от продажи билетов пойдут на содержание спасенных и конфискованных животных. С каждых 500 проданных билетов весной на территории зоопарка посадят одно дерево.

Всего запланировано три представления: "Волшебная история о Смелом зайце, который спас Новый год", "Новый год в подводном царстве" и "Подарок для Деда Мороза".

"У каждой из постановок свой захватывающий сюжет и неповторимые персонажи, однако их объединяет общая тематика – многообразие и красота животного мира, – отметили в зоопарке.

1 декабря в зоопарке отметили Международный день слона. Организаторы подготовили для гостей квест, познавательную викторину и интерактивную программу.