Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:34

Московский зоопарк подготовил новогодние спектакли

город парки животные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Посетителям Московского зоопарка покажут семейные новогодние спектакли. Представления организуют в рамках развлекательно-просветительного проекта "Зоо-Елки", сообщает РИА Новости.

Спектакли будут проходить с 25 декабря по 7 января в арт-пространстве Зоодепо. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой героями представления станут разные животные.

Средства от продажи билетов пойдут на содержание спасенных и конфискованных животных. С каждых 500 проданных билетов весной на территории зоопарка посадят одно дерево.

Всего запланировано три представления: "Волшебная история о Смелом зайце, который спас Новый год", "Новый год в подводном царстве" и "Подарок для Деда Мороза".

"У каждой из постановок свой захватывающий сюжет и неповторимые персонажи, однако их объединяет общая тематика – многообразие и красота животного мира, – отметили в зоопарке.

1 декабря в зоопарке отметили Международный день слона. Организаторы подготовили для гостей квест, познавательную викторину и интерактивную программу.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика