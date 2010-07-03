Трамваи "А", № 3 и 39 задерживаются из-за повреждения контактной сети на маршруте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Трамваи "А", № 3 и 39 задерживаются из-за повреждения контактной сети на Большом Устьинском мосту. Об этом сообщается в Twitter "Московского транспорта".

"Из-за повреждения контактной сети на Большом Устьинском мосту задерживаются трамваи "А", № 3, 39. Маршруты временно изменены", – сообщили в организации.

Ранее стало известно о корректировке ряда других трамвайных маршрутов в Москве. В частности, с 16 ноября из-за ремонта путей не ходят трамваи между станциями столичной подземки "Красносельская" и "Бауманская" и улицей Радио. Речь идет о маршрутах № 24, 50 и "Б".

В качестве альтернативы горожанам предложат автобусы № 037 и 050. Они проследуют от станции "Авиамоторная" до "Комсомольской" и улицы Ольховской.

