Всемирную неделю космоса отпразднуют на ВДНХ

Фото: vdnh.ru

Всемирная неделя космоса стартует в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 4 октября – в день 62-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли, сообщает пресс-служба выставки.

В этот день в рамках проекта "Уроки космоса" в лектории "Кулибин Про" состоится встреча с летчиком-космонавтом РФ, Героем России, президентом центра "Космонавтика и авиация" Федором Юрчихиным.

До 10 октября гостей ждут бесплатные тематические экскурсии, встречи с космонавтами и конкурсы. Разработаны тематические анимированные стикеры с изображениями космонавта, ракетоплана "Буран", спутника и купола павильона "Космос".

Подписчикам предложат разгадать космический кроссворд в Instagram, во "ВКонтакте" и в Facebook. Победителям вручат сертификат на две персоны на посещение центра "Космонавтика и авиация", 5D-кинотеатра "Космическая сфера" и бесплатный обзорный тур.

Ранее Музей ВДНХ пригласил принять участие в создании народной экспозиции. Для этого необходимо отправить письмо с фотографией экспоната и его кратким описанием на почту музея. Экспонаты должны быть связаны с ВДНХ.