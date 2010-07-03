Всемирную неделю космоса отпразднуют на ВДНХ

Всемирная неделя космоса стартует в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ 4 октября – в день 62-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли, сообщает пресс-служба выставки.
В этот день в рамках проекта "Уроки космоса" в лектории "Кулибин Про" состоится встреча с летчиком-космонавтом РФ, Героем России, президентом центра "Космонавтика и авиация" Федором Юрчихиным.
До 10 октября гостей ждут бесплатные тематические экскурсии, встречи с космонавтами и конкурсы. Разработаны тематические анимированные стикеры с изображениями космонавта, ракетоплана "Буран", спутника и купола павильона "Космос".
Подписчикам предложат разгадать космический кроссворд в Instagram, во "ВКонтакте" и в Facebook. Победителям вручат сертификат на две персоны на посещение центра "Космонавтика и авиация", 5D-кинотеатра "Космическая сфера" и бесплатный обзорный тур.
Ранее Музей ВДНХ пригласил принять участие в создании народной экспозиции. Для этого необходимо отправить письмо с фотографией экспоната и его кратким описанием на почту музея. Экспонаты должны быть связаны с ВДНХ.
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