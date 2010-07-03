День музыки отметят в столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничные концерты подготовили в столичных парках по случаю Международного дня музыки. Горожане смогут послушать произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова и других композиторов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В начале октября гостей Воронцовского парка ждут "Вечера классической музыки". Каждый концерт цикла будет включать два акта по 45 минут. Кроме того, в антрактах слушателям расскажут об истории написания знаменитых музыкальных произведений, об интересных фактах из биографий композиторов и музыкантов.

Первый концерт состоится 6 октября с 18:00 до 19:40. В этот день на главную сцену Воронцовского парка выйдет струнный секстет оркестра Collegium Musicum. Он исполнит русские народные песни в оригинальной аранжировке, а также сочинения Чайковского и Рахманинова.

В парке "Фили" соберутся поклонники рок-музыки. 6 октября с 17:00 до 20:00 в арт-студии "Филька" выступят Максим Ермаков (электрогитара), Денис Козьминых (саксофон) и Константин Ромашов (ударные), группа "Неждан Негадан". В ходе открытого джем-сейшена гости парка узнают об особенностях игры на различных музыкальных инструментах.

В ближайшее воскресенье также пройдет концерт электронной музыки MoscowTechoPark. В Лианозовском парке с 15:00 до 21:00 московские диджеи сыграют техно и drum’n’bass – смешение басов из стилей регги и брейк-бит. Оба направления идеально подходят для современных танцев, отмечают эксперты. Всех желающих ждут на территории скейт-парка. Вход на мероприятия свободный.

Ранее сообщалось, что в пяти столичных парках устраивают уроки английского языка для москвичей всех возрастов и уровней знаний. Занятия проходят в легкой игровой форме, присоединиться к ним можно в любое время курса. В частности, в парке "Фили" помогут освоить азы английского, а в Парке Горького можно подтянуть свои разговорные навыки с преподавателями из Новой Зеландии и США.