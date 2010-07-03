Летний кинотеатр появится в парке "Дружба"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Дружба" сделают площадку, на которой можно будет открыть летний кинотеатр, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Зрительный зал в виде амфитеатра организуют на естественном склоне. У горожан появится возможность не только смотреть фильмы, но и читать лекции, проводить выставки, мастер-классы, творческие вечера, фестивали и другие мероприятия.

Амфитеатр будет состоять из шести рядов, которые будут спускаться с верхней точки холма вниз. В середине амфитеатра обустроят лестничный спуск. В кинозале смогут находиться 160 человек.

Работы уже начались, завершить их должны в этом году. В экспозиционной части парка "Дружба" привели в порядок площадки вокруг расположенных там скульптур. Недалеко от центральной аллеи оборудовали площадку с 20 качелями.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что работы по благоустройству, запланированные на текущий год, завершены на 90%. По его словам, речь идет о 4,5 тысячи объектов.

За 9 лет в столице благоустроили 700 общественных пространств. В этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. В рамках программы "Мой район" до конца года работы проведут на 161 территории.