В больнице № 52 открылся центр по лечению заболеваний почек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На базе городской клинической больницы № 52 открылся научно-практический центр по лечению пациентов с заболеваниями почек. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Наша больница выбрана как база для создания Московского научно-практического нефрологического центра не случайно. Именно здесь появились первые специализированные места для нефрологических пациентов, а затем и профильное отделение, ставшее основой для всей нефрологической службы столицы", – рассказала главный врач больницы Марьяна Лысенко.

В центре будут оказывать нефрологическую помощь пациентам с заболеваниями почек, в том числе имеющим трансплантированную почку. Также на базе больницы будет действовать городской регистр, где будет храниться вся информация по пациентам и данные о лекарственных препаратах.

Помимо этого, сотрудники центра будут контрорлировать нефрологическую помощь, которую оказывают в других медицинских организациях, координировать их работу, а также разрабатывать профильные рекомендации и образовательные программы.

В медицинском учреждении № 52 пациентами оказывают помощь от первичной поликлинической до высокотехнологичной, в том числе хирургической. На базе больницы функционируют отделения нефрореанимации, хирургии и патологии трансплантированной почки.

В августе в научно-исследовательском институте (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии начали применять новый метод лечения мочекаменной болезни у детей.

В институте начали выполнять литотрипсию – дробление камней при мочекаменной болезни у детей. Данная методика является альтернативой для тех, кому консервативная помощь не помогает.

