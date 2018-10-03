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03 октября 2018, 19:46

Город

Утвержден проект планировки территории канализационного трубопровода у поселка Рассудово

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Утвержден проект планировки территории напорного канализационного трубопровода вблизи поселка Рассудово в ТиНАО. Документ, подписанный Сергеем Собяниным, опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно приложению к постановлению, площадь проектируемой территории в поселении Новофедоровское составляет 0,4 гектара.

Ранее Собянин рассказал об инновационной модернизации газового хозяйства столицы. Мэр посетил газорегуляторный пункт "Карачаровская ГС" Мосгаза, на котором недавно завершились работы по комплексной реконструкции.

город мэр Москвы Сергей Собянин
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