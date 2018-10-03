Утвержден проект планировки территории канализационного трубопровода у поселка Рассудово

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Утвержден проект планировки территории напорного канализационного трубопровода вблизи поселка Рассудово в ТиНАО. Документ, подписанный Сергеем Собяниным, опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно приложению к постановлению, площадь проектируемой территории в поселении Новофедоровское составляет 0,4 гектара.

Ранее Собянин рассказал об инновационной модернизации газового хозяйства столицы. Мэр посетил газорегуляторный пункт "Карачаровская ГС" Мосгаза, на котором недавно завершились работы по комплексной реконструкции.