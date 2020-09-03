Латунные модели восьми шлюзов разместят в парке Северного речного вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Восемь моделей латунных шлюзов разместят на набережной парка Северного речного вокзала, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Одной из изюминок обновленной набережной станет ручей, имитирующий Канал имени Москвы. На всем его протяжении, а это порядка 400 метров, будут размещены уменьшенные копии существующих на канале шлюзов", – рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

Шлюзы будут носить названия "Дубна", "Яхрома", "Тушино-1", "Тушино-2", "Темпы", "Икша-1", "Икша-2" и "Деденево". Отмечается трудоемкость и тщательность работы над их миниатюрами. В пресс-службе столичного департамента капитального ремонта рассказали, что их изготовление является реализацией отдельного эксклюзивного проекта.

Латунь была выбрана в связи с долговечностью материала, а также потому, что многие элементы в интерьере здания Северного речного вокзала сделаны из него.

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В департаменте капитального ремонта Москвы рассказали, что в процессе создания проектировались 3D-модели шлюзов. Затем их разбивали на 2D-элементы, которые накладывались на латунные листы. Детали нарезались с помощью фрезерного станка. На первом этапе создания шлюза создавался каркас, на который впоследствии надевали элементы шлюза.

Сообщается, что каждый шлюз имеет свои уникальные черты. Так, на шлюзе "Икша-2" установили скульптуры рабочего и работницы, а башни "Яхромы" украсили каравеллы Колумба "Санта Мария".

Ранее стало известно о планах по превращению бывшей котельной парка Северного речного вокзала в уютное современное кафе. В нем смогут расположиться до 30 человек. В здании планируют оборудовать обеденный зал и два санузла.