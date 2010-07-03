Кабинет психологический разгрузки для врачей открылся в ГКБ №15

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В городской больнице №15 имени Филатова появился кабинет психоэмоциональной разгрузки для сотрудников.

"Открылся кабинет психоэмоциональной разгрузки для сотрудников клиники для решения проблем, связанных с профессиональным и эмоциональным выгоранием, а также стрессом", – рассказали в департаменте здравоохранения столицы.

По словам главврача Валерия Вечорко, в медучреждении занимаются выявлением процесса профессионального выгорания.

"Медицинские работники по авторской программе учатся управлению своим состоянием, получают практические навыки по корректировке уровня стресса и избавляются от личных ограничивающих убеждений. Занятия проводятся в малых группах и индивидуально, в свободное от работы время", – рассказал Вечорко.

Больница №15 имени Филатова – один из крупнейших столичных медицинских центров. Ежегодно здесь проходят лечение около 85 тысяч человек. Врачи клиники оказывают пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь в самых сложных и экстренных случаях.

Ранее сообщалось, что в приемном отделении этой клиники ввели новый формат работы "врач к пациенту". Созданы шесть профильных смотровых блоков: терапевтический, общехирургический, нейрохирургический и травматологический, гнойная хирургия и проктология, а также гинекологический и офтальмологический. Все эти блоки, или залы, оборудованы комфортными кроватями, которые разделяют плотные шторы.

В марте этого года в больнице №15 начала работу урологическая служба. Большую часть операций специалисты клиники выполняют с применением лапароскопического и эндоскопического методов.

