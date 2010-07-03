Кабинет психологический разгрузки для врачей открылся в ГКБ №15

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В городской больнице №15 имени Филатова появился кабинет психоэмоциональной разгрузки для сотрудников.
"Открылся кабинет психоэмоциональной разгрузки для сотрудников клиники для решения проблем, связанных с профессиональным и эмоциональным выгоранием, а также стрессом", – рассказали в департаменте здравоохранения столицы.
По словам главврача Валерия Вечорко, в медучреждении занимаются выявлением процесса профессионального выгорания.
"Медицинские работники по авторской программе учатся управлению своим состоянием, получают практические навыки по корректировке уровня стресса и избавляются от личных ограничивающих убеждений. Занятия проводятся в малых группах и индивидуально, в свободное от работы время", – рассказал Вечорко.
Больница №15 имени Филатова – один из крупнейших столичных медицинских центров. Ежегодно здесь проходят лечение около 85 тысяч человек. Врачи клиники оказывают пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь в самых сложных и экстренных случаях.
Ранее сообщалось, что в приемном отделении этой клиники ввели новый формат работы "врач к пациенту". Созданы шесть профильных смотровых блоков: терапевтический, общехирургический, нейрохирургический и травматологический, гнойная хирургия и проктология, а также гинекологический и офтальмологический. Все эти блоки, или залы, оборудованы комфортными кроватями, которые разделяют плотные шторы.
В марте этого года в больнице №15 начала работу урологическая служба. Большую часть операций специалисты клиники выполняют с применением лапароскопического и эндоскопического методов.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: