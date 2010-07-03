Павильон "Макет Москвы" закроют на реконструкцию 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном департаменте градостроительной политики сообщили о закрытии на реконструкцию павильона "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ с 1 октября – площадь арт-объекта увеличат на 60,5 квадратного метра до 429 "квадратов", передает ТАСС.

Также на макете установят более тысячи новых объектов, среди которых – Киевский вокзал, Донской и Симонов монастыри, гостиница "Украина", Екатерининский дворец, ДК "ЗИЛ" и Андреевский мост. Работы продлятся около месяца.

"Макет Москвы" представляет собой модель города в рамках Бульварного и Садового колец. Она включает в себя более 20 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400. В августе павильон установил новый рекорд посещаемости – 82,7 тысячи человек. Предыдущий рекорд зафиксировали в мае, тогда экспозицию посетило около 64 тысяч гостей.

Ранее в Москве после комплексной реконструкции открылся Детский зоопарк. Строительные работы велись более двух лет. Сергей Собянин отметил, что место стало более комфортным и для животных, и для посетителей. По словам мэра, площадь зоопарка увеличилась вдвое, а число животных – в пять раз.