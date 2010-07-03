Городские службы готовы к празднованию Дня города

16:35
16:35
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
В преддверии Дня города, который пройдет в Москве 7 и 8 сентября, проведена подготовка городских служб к проведению праздничных мероприятий. Все службы городского хозяйства будут дежурить круглосуточно, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в столице сформировали 1 365 аварийных бригад. МЧС и департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города подготовили 1,1 тысячи сотрудников, более 300 единиц техники, 88 плавсредств и шесть экипажей вертолетов.
В местах массового пребывания горожан будут дежурить 620 сотрудников личного состава, 32 единицы пожарно-спасательной техники и 500 добровольцев. Около 80 спасателей, три катера и один корабль будут дежурить на водных объектах.
Кроме того, на 40 процентов сокращено расчетное время реагирования и устранения технологических нарушений. Аварийно-диспетчерские службы укомплектованы персоналом, транспортом, спецтехникой, средствами связи, инструментом.
Подготовлены 2,6 тысячи аварийных источников электроснабжения, а также три аварийных источника теплоснабжения. Также усилены меры антитеррористической защиты объектов инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
МЧС будет контролировать все объекты, задействованные в проведении праздничных мероприятий.
Кроме того, в местах массовых гуляний установят мобильные туалеты и временные мусорные контейнеры.
При необходимости 7 и 8 сентября выполнят авиаработы по созданию благоприятных погодных условий над столицей. В них могут принять участие десять самолетов ВКС России и самолет Росгидромета.
День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. Темой праздника станет 80-летний юбилей ВДНХ.
Стилистическое оформление составит серия оригинальных, созданных на основе разработанных художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923–1924 годах орнаментов для Первой Московской ситценабивной фабрики. Город украсит более 2,8 тысячи конструкций.
Состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.
В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.
До 6 сентября можно посетить 30 бесплатных экскурсий. Почти половину из них посвятят юбилею ВДНХ. Другие маршруты пройдут по паркам, старинным дворцам и усадьбам, а также историческим улицам Москвы.
Праздничные фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.
"Мосгорсправка": День города
Сюжет: День города – 2019
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