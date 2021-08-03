Новостройка в Загорье на юге Москвы передана под расселение по программе реновации

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В районе Бирюлево Восточное новый дом передан под расселение по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Новостройка рассчитана на 96 семей, планирующих переехать из трех домов поселка Загорье. 77 семей уже оформляют необходимые для переезда документы.

Общая площадь здания составляет 9 тысяч квадратных метров. Специалисты уже провели проверку качества и соответствия новостройки стандартам программы реновации.

До 2024 года планируется расселить около тысячи человек в этом районе. В целом за время действия программы новое жилье в Бирюлеве получат 1,9 тысячи москвичей из 17 домов.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Зюзино специалисты завершили строительство двух домов по программе реновации. Уточнялось, что дом на улице Каховке рассчитан на 108 квартир. Фасад новостройки отделан навесными трехслойными наружными стеновыми панелями, облицованными кирпичом.

Во втором доме расположено 255 квартир. В наружной отделке фасадов здания специалисты применили вентилируемую фасадную систему с облицовочными панелями из фиброцемента, а цоколь дома облицован керамогранитом.

