Электробусы начали курсировать по маршруту № 789 на северо-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автобусы заменили электробусами на маршруте № 789 на северо-востоке Москвы, сообщается на едином транспортном портале столицы.

Маршрут проходит от улицы Холмогорской через Ярославское шоссе и проезд Серебрякова (обратно – через улицу Докукина) до станции метро "Ботанический сад".

Таким образом, количество электробусных маршрутов в городе увеличилось до 34.

В июле заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщал, что городскими электробусами с начала их работы в 2018 году воспользовались около 41 миллиона пассажиров.

Новый транспорт в Москву поставляют российские производители – КамАЗ и ГАЗ. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов.