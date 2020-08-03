Мясоперерабатывающий завод "Царицыно" получил 50 млн рублей на развитие производства

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Мясоперерабатывающий завод "Царицыно" получил от правительства Москвы заем в размере 50 миллионов рублей. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, деньги инвестируют в закупку сырья и материалов.
"Заем с льготной ставкой 2% годовых выдан на два года в рамках продукта "Развитие – оборотные средства", – отметил вице-мэр.
По словам Ефимова, форма поддержки промышленных предприятий в виде займов на пополнение оборотных средств была введена в этом году, в настоящий момент выдано уже четыре займа на общую сумму 300 миллионов рублей.
"В 2016 году "Царицыно" присвоен статус промышленного комплекса Москвы, что наделяет его льготами по арендной плате, имуществу и по налогу на прибыль", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Ранее сообщалось, что двум московским предприятиям присвоили статус промышленного комплекса. Это дает возможность компаниям получить существенные налоговые льготы и в год экономить до 115 миллионов рублей.
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