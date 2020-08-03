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Движение на участке 2-й улицы Машиностроения станет двусторонним с 18 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

"18 августа новая схема движения будет введена в Юго-Восточном округе. Участок 2-й улицы Машиностроения от Волгоградского проспекта до пересечения с улицей Шарикоподшипниковской станет двусторонним", – говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря внесенным изменениям в схеме движения удастся разгрузить Новоостаповскую улицу и участок Третьего транспортного кольца. Также станет удобнее подъезжать к предприятиям и строящимся жилым домам ЖК "Метрополия". Добраться быстрее до дома смогут и жители районов Текстильщики, Кузьминки и Выхино-Жулебино.

Ранее двусторонним движение сделали на участке Крапивенского переулка. Речь идет об участке от дома 28, строения 7, до пересечения с улицей Петровка.

В ЦОДД подчеркнули, что подобное решение позволит улучшить внутрирайонную дорожную связь, а также значительно уменьшит перепробег. Парковаться автомобилисты теперь могут либо на улице Петровке, либо в Крапивенском переулке по направлению к Петровскому бульвару.

