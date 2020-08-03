Почти 100 тысяч детей в возрасте 5-7 лет перевезли МЦД со дня запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С запуском Московских центральных диаметров увеличился возрастной порог для бесплатного проезда детей с 5 до 7 лет, сообщает пресс-служба МЦД,
"Со дня запуска МЦД, с конца ноября 2019 года, бесплатную поездку совершили почти 100 тысяч детей в возрасте 5–7 лет, а с начала года – почти 80 тысяч юных пассажиров", – говорится в сообщении.
Как отметили в МЦД, детям до 5 лет проездной документ не нужен, а для поездки ребенка от 5 до 7 лет сопровождающий взрослый оформляет бесплатный билет в кассах.
"Для этого потребуется справка из МФЦ, чтобы подтвердить проживание ребенка в Москве или Московской области", – добавили в пресс-службе.
Также сообщается, что до запуска МЦД цена билета для детей в возрасте от 5 до 7 лет составляла 25% от стоимости взрослого билета.
Ранее стало известно, что на МЦД-1 и МЦД-2 планируется открыть еще 14 новых или реконструированных платформ.
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