Москвичей предупредили об ограничениях на станциях метро из-за футбола

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Пассажиров столичной подземки предупредили о возможных ограничениях на станциях у стадиона "Открытие Арена" из-за футбольного матча вечером в субботу, 3 августа.

"Возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Зрителям футбольного матча удобнее добираться до стадиона через станции "Спартак" и "Тушинская", – говорится в сообщении метрополитена в микроблоге Twitter.

Игра между столичными клубами "Спартак" и "Динамо" начнется на стадионе в 19:00.

Ранее болельщиков "красно-белых" призвали добираться на игру на метро из-за ограничений движения транспорта в центре города.

"Вход на стадион откроется за два часа до начала матча. Въезд на территорию будет осуществляться строго по пропускам", – говорится в сообщении на сайте клуба.

Также пассажиров метрополитена предупредили, что вход и выход на станции столичной подземки "Коломенская" могут ограничить из-за фестиваля на территории заповедника. В подземке также рекомендовали покупать заранее билеты на обратную поездку.

