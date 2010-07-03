СМС-линия открылась для слабослышащих пассажиров метро

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
СМС-линию для пассажиров с нарушением слуха открыли в столичной подземке. Пассажиры смогут задать специалистам любые вопросы о работе метрополитена, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Вопросы можно отправлять по номеру: +7 (926) 250-47-80. Горячая линия работает ежедневно с 07:00 до 20:00.
Операторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) свяжется с дежурным по станции, если пассажиру станет плохо или он не может найти нужный выход. В СМС можно оставить заявку на сопровождение инспекторами. Для этого нужно написать время и место встречи с сотрудником, а также описать просьбу (например, сопровождение от станции до станции).
Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) – это служба метро и Московского центрального кольца. Инспекторы помогают максимально безопасному и комфортному передвижению по метрополитену маломобильным категориям граждан: с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, пожилым людям, многодетным семьям, родителям с детьми до 7 лет и др., а также организованным группам пассажиров, в том числе детским (дети до 11 лет).
Сотрудники центра бесплатно сопровождают пассажиров по всему маршруту следования от входа в метро и до выхода, провожают до поездов пригородного сообщения, автостанций, поездов дальнего следования и объектов социальной сферы. Чтобы гарантированно получить помощь инспекторов центра, нужно оставить заявку не позднее, чем за 10 дней до планируемого времени встречи с указанием не менее двух телефонов сопровождающих лиц.
Ранее сообщалось, что сотрудники ЦОМП и стоек "Живое общения" начали носить нагрудные значки. На них размещены надписи "Забочусь о вас" и "Буду рядом всю поездку", а у работников стоек "Живое общение" – "Я могу найти выход!" и "Кто, если не я?".
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