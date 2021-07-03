В Москве с 2011 года построено более 300 мостов, тоннелей и эстакад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице за 10,5 года возвели 308 искусственных сооружений.

"Также было построено более 1 тысячи километров дорог. Благодаря этому значительно снизилась загруженность дорог Москвы", – рассказал он в ходе Московского урбанистического форума.

Бочкарев отметил, что именно на подготовительные работы уходят наибольшие усилия и время при строительстве дорожной инфраструктуры в мегаполисе.

"Само строительство занимается только 30% времени от всех работ. Остальное время и усилия направлены на подготовительные работы: расчистка территории, вынос инженерных коммуникаций за пределы участка строительства дороги, моста или тоннеля", – пояснил он.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о развитии столичного метрополитена. Он отметил, что с 1936 по 2010 год было построено около 305 километров метро – 178 станций.